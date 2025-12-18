O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, que estão esgotados os bilhetes disponíveis para a deslocação ao reduto do Alverca.

Através de uma nota partilhada no site oficial, o clube confirmou o esgotar dos ingressos, que tinham sido colocados à venda esta terça-feira. Recorde-se que as duas equipas medem forças para a 15.ª jornada da Liga a 22 de dezembro (18h45) e o jogo poderá ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.