Há 37 min
FC Porto anuncia bilhetes esgotados para deslocação a Alverca
Encontro da 15.ª jornada da Liga está marcado para 22 de dezembro (18h45)
O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, que estão esgotados os bilhetes disponíveis para a deslocação ao reduto do Alverca.
Através de uma nota partilhada no site oficial, o clube confirmou o esgotar dos ingressos, que tinham sido colocados à venda esta terça-feira. Recorde-se que as duas equipas medem forças para a 15.ª jornada da Liga a 22 de dezembro (18h45) e o jogo poderá ser acompanhado, AO MINUTO, no Maisfutebol.
Sold out | Os bilhetes disponibilizados pelo FC Porto encontram-se esgotados 🚫 https://t.co/1644K66JPt— FC Porto (@FCPorto) December 18, 2025
