O FC Porto anunciou, este sábado, lotação esgotada para o clássico ante o Benfica, da 24.ª jornada da I Liga.

O encontro entre dragões e águias realiza-se no próximo domingo, 3 de março, a partir das 20h30, no Estádio do Dragão.

«Já não há bilhetes para o embate da 24.ª jornada da Liga entre FC Porto e Benfica agendado para as 20h30 do dia 3 de março, um domingo, no Estádio do Dragão. O clássico número 255 entre portistas e lisboetas vai ter assim lotação esgotada», refere o FC Porto, em nota no seu sítio oficial.