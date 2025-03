O FC Porto-Benfica, da 28.ª jornada da Liga portuguesa, tem lotação esgotada, anunciou o clube azul e branco, na manhã desta segunda-feira.

O jogo está agendado para as 20h30 de domingo, 6 de abril, no Estádio do Dragão.

«As portas do Estádio do Dragão abrem às 18h30, a quota mínima para os sócios acederem ao recinto é a de março de 2025 e o clássico vai ter lotação esgotada», refere o FC Porto, no seu sítio oficial.

O FC Porto parte para este jogo no terceiro lugar da Liga, com 56 pontos, os mesmos do Sporting de Braga, quarto classificado, que visita o líder Sporting (65 pontos) na mesma jornada (segunda-feira, 20h45). O Benfica tem 62 pontos, mas antes da visita ao Dragão ainda recebe o Farense na quarta-feira.

