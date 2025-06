O FC Porto vai promover obras de remodelação no Estádio do Dragão durante as pré-temporadas de 2025/26 e 2026/27, tendo em vista o acolhimento do Mundial de 2030 e também espetáculos musicais.

Em comunicado no site, a direção liderada por André Villas-Boas começa por apontar o «desgaste natural» do estádio, que se manteve «intacto durante praticamente 22 anos».

Com três eixos de ação - infraestruturas, tecnologia e serviços -, os portistas dizem que a primeira fase dos trabalhos já decorre há algumas semanas. «Os camarotes estão a ser modernizados juntamente com as áreas comuns das bancadas - nomeadamente os bares e as casas de banho».

Numa segunda fase, prevista para o próximo verão, vão ser criadas «novas zonas exclusivas de hospitalidade, com maior conforto e um serviço premium». Outra das áreas intervencionadas é a iluminação, com um novo sistema.

Além disso, o clube iniciou um processo de consulta no mercado para proceder à substituição da cobertura, «um investimento elevado que o tempo obrigará a realizar». «Apesar das constantes intervenções de manutenção, é chegada a hora de avançar para uma renovação total da cobertura», dizem.

Os dragões prevêm a criação de uma nova plataforma de venda de bilhetes. «A aquisição, renovação e troca de Lugares Anuais poderá ser feita de forma totalmente digital e, a partir do próximo mês, já será possível comprar um cativo no Estádio do Dragão e/ou no Dragão Arena em quatro prestações e em meia-dúzia de cliques», explicam.

Por fim, o FC Porto anunciou a construção de bares autónomos com o sistema de pagamento AiFi, para evitar filas, e uma cozinha central para produzir alimentos.