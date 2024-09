FIGURA: Samu

Começa a cimentar-se como uma figura deste FC Porto 2024/25. A primeira parte não foi exuberante, mas abriu a segunda com sentido de baliza e a inaugurar o marcador ao minuto 47, com o seu quinto golo pelo FC Porto. Marca há quatro jogos consecutivos e perfila-se, como já seria muito esperado, como a principal referência no ataque dos dragões.

MOMENTO: a homenagem aos bombeiros antes do jogo

O FC Porto e o Arouca homenagearam, antes do apito inicial, aos bombeiros de São Mamede de Infesta, com uma guarda de honra a elementos da corporação. Depois, todos perfilaram com as duas equipas e receberam uma ovação da plateia no Estádio do Dragão. O grande momento do final de tarde no FC Porto-Arouca, antes mesmo de a bola começar a rolar. Porque há, naturalmente, jogos muito mais importantes do que um jogo de futebol, como o jogo da vida. Uma justa homenagem, também a uma terra que perdeu um dos seus, no combate aos incêndios de há duas semanas, em Oliveira de Azeméis.

OUTROS DESTAQUES

Deniz Gül: foi lançado por Vítor Bruno para a segunda parte, juntando-o a Samu e tirando Vasco Sousa. O sueco voltou a justificar a aposta, ao fazer o seu segundo golo em dois jogos pelos dragões, no caso para o 4-0 com que terminou o FC Porto-Arouca.

Nico González: surgiu ao lado de Alan Varela no meio-campo, com Vasco Sousa mais adiantado do que ambos. Apareceu, ainda assim, muitas vezes em zonas de finalização e acabou mesmo por marcar o golo que lançou em definitivo o FC Porto para um jogo tranquilo, o 2-0, após tirar a bola a David Simão, com pressão alta e tirando proveito do passe arriscado de Mantl.

João Mário: bom jogo do lateral, no envolvimento no ataque do FC Porto e no ganho de duelos aos adversários.

Fábio Vieira: Uma lesão adiou a estreia neste regresso ao Dragão e esta ficou reservada para o FC Porto-Arouca desta noite. Entrou aos 69 minutos e recebeu uma das ovações da noite, tendo deixado, após o jogo, algumas palavras aos adeptos no Estádio do Dragão.

Ivo Rodrigues: o jogo tornou-se muito difícil para o Arouca com a expulsão de Yalçin, mas, em 11 para 11, o Arouca teve em Ivo Rodrigues um dos seus melhores elementos. Foi competitivo, batalhador em zonas centrais do campo, ao ganhar vários duelos a adversários.

Galeno: contribuição relevante para dar descanso absoluto ao FC Porto quanto à vitória, ao apontar o 3-0.

Güven Yalçin: ligado negativamente à noite do Arouca no Estádio do Dragão, ao ver um amarelo que podia ter evitado aos 32 minutos, antes de ser expulso em cima do intervalo. Até foi uma referência importante no ataque do Arouca enquanto esteve em campo e teve a primeira boa ocasião do jogo, aos 20 minutos, mas desfalcou significativamente a equipa mais tarde.