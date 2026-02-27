FC Porto-Arouca (onzes prováveis): Kiwior de volta, Varela castigado
Jakub Kiwior foi considerado apto pelo departamento de saúde dos portistas
Francesco Farioli enfrenta uma série de ausências contra uma equipa que lhe mereceu bastantes elogios na véspera do jogo. O FC Porto recebe o Arouca no Estádio do Dragão, pelas 18h45 desta sexta-feira.
Farioli anunciou na véspera que o defesa polaco Jakub Kiwior já pode ser opção para titular, após recuperar de lesão. Assim, pode voltar a formar dupla com Jan Bednarek.
Ainda assim continuam lesionados Thiago Silva, Nehuén Pérez, Martim Fernandes, Luuk de Jong e Samu. Para além disso, Alan Varela está suspenso por acumulação de amarelos e Borja Sainz foi dispensado por motivos familiares (mãe do espanhol morreu).
Desta forma, é expectável que Oskar Pietuszewski e Zaidu Sanusi continuem a ser titulares. Mas também o Arouca enfrenta problemas no que toca aos jogadores disponíveis.
Vasco Seabra está privado de três habituais titulares por castigo, depois de um jogo contra o Nacional repleto de cartões. Lee Hyun-Ju, Tiago Esgaio e Espen van Ee terão de ser rendidos. José Silva, lateral emprestado pelo Sporting, poderá estrear-se.
Confira, na galeria acima, os onzes prováveis para as duas equipas. O duelo tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol, a partir das 18h45.