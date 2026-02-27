Francesco Farioli enfrenta uma série de ausências contra uma equipa que lhe mereceu bastantes elogios na véspera do jogo. O FC Porto recebe o Arouca no Estádio do Dragão, pelas 18h45 desta sexta-feira.

Farioli anunciou na véspera que o defesa polaco Jakub Kiwior já pode ser opção para titular, após recuperar de lesão. Assim, pode voltar a formar dupla com Jan Bednarek.

Ainda assim continuam lesionados Thiago Silva, Nehuén Pérez, Martim Fernandes, Luuk de Jong e Samu. Para além disso, Alan Varela está suspenso por acumulação de amarelos e Borja Sainz foi dispensado por motivos familiares (mãe do espanhol morreu).

Desta forma, é expectável que Oskar Pietuszewski e Zaidu Sanusi continuem a ser titulares. Mas também o Arouca enfrenta problemas no que toca aos jogadores disponíveis.

Vasco Seabra está privado de três habituais titulares por castigo, depois de um jogo contra o Nacional repleto de cartões. Lee Hyun-Ju, Tiago Esgaio e Espen van Ee terão de ser rendidos. José Silva, lateral emprestado pelo Sporting, poderá estrear-se.

Confira, na galeria acima, os onzes prováveis para as duas equipas. O duelo tem acompanhamento AO VIVO no Maisfutebol, a partir das 18h45.