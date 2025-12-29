FIGURA: Samu (FC Porto)

Voltou a marcar frente a um adversário ao qual já tinha feito um hat-trick na época passada. Desta vez, ficou-se pelo bis, determinante ainda assim para mais uma vitória do FC Porto na Liga. Chegou aos 11 golos, isolou-se no terceiro lugar do pódio de melhores marcadores e mantém Luis Suárez e Vangelis Pavlidis sob ponto de mira na corrida pelo prémio de Bota de Ouro do campeonato.

MOMENTO: golo de Samu desbloqueia o jogo (48m)

Depois de uma primeira parte sofrida, apesar do domínio territorial e da posse de bola, entrar na etapa complementar a marcar foi um tónico importante para o FC Porto fechar o ano a ganhar. O golo em si também é digno de nota de destaque pelo trabalho de Samu na área do AVS e a inteligência de Rodrigo Mora ao decidir alhear-se do lance para que o espanhol pudesse finalizar.

Outros destaques:

Jan Bednarek (FC Porto): os “alarmes” nunca deixam de soar na cabeça do polaco. Só isso explica a forma expedita como respondeu ao erro inesperado de Diogo Costa e resolveu um problema sério para os dragões. Para além disso, colecionou diversos desarmes providenciais, como num lance com Perea aos 23 minutos, quando o colombiano se preparava para se isolar perante Diogo Costa.

Rodrigo Mora (FC Porto): o seu talento sobressai sempre, mesmo numa noite de menor brilho coletivo. Com toque de bola diferenciado, causou alguns problemas aos defesas contrários, falhando contudo na definição dos lances. Homem das bolas paradas, teve alguns bons apontamentos nesse capítulo. Inteligente no lance do primeiro golo, ao abrir passagem à finalização de Samu, teve um momento sublime aos 58 minutos com uma série de simulações e fintas bem ao seu estilo.

Cláudio Ramos (FC Porto): entrou “a frio” ao intervalo, para o lugar do lesionado Diogo Costa, num momento delicado para a equipa que vinha de uma primeira parte pouco interessante. Assumiu a braçadeira de capitão e deu a segurança do costume na baliza portista. Voltou a demonstrar qualidade no jogo com os pés.

Pedro Lima (AVS): boa exibição do médio brasileiro, jogador de passada larga, mas também boa capacidade técnica. Ajudou a fechar a zona central do meio-campo avense e foi perigoso nas bolas paradas.

Aderllan Santos (AVS): jogo imperial do veterano defesa-central brasileiro, de 36 anos. Esteve intransponível nos lances aéreos e ganhou muitos duelos a Samu, o que não é coisa pouca.