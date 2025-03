O FC Porto venceu este sábado o AVS, por 2-0, e recuperou o terceiro lugar da Liga, em igualdade pontual com o Sp. Braga.

Rodrigo Mora e Fábio Vieira fizeram os golos portistas naquela que foi a primeira vitória do técnico Martín Anselmi no Estádio do Dragão.

FC Porto-AVS, 2-0: ficha e filme do jogo

O FC Porto soma 53 pontos, menos seis do que o Sporting (menos um jogo) e menos três do que o Benfica (menos dois jogos).