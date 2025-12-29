A Liga despede-se este domingo do ano de 2025 com duelo de extremos, com o líder FC Porto a receber o último classificado AVS, com a possibilidade de aumentar a vantagem sobre o Benfica para dez pontos. O Maisfutebol vai estar no Estádio Dragão para lhe contar tudo sobre este jogo da 16.ª jornada que tem início marcado para 20h15.

Acompanhe o FC Porto-AVS no AO VIVO

Uma jornada que, para já, está marcada pelo empate que o Benfica cedeu em Braga (2-2) que atrasa ainda mais a equipa de José Mourinho na luta pelo título. Em caso de vitória, a equipa de Francesco Farioli pode, assim, aumentar a vantagem sobre o rival para dez pontos quando ainda não está concluída a primeira volta.

O FC Porto, ainda sem derrotas, vai, assim, procurar o oitavo triunfo consecutivo da Liga e Farioli avisou que não pode haver «relaxamento» nesta ponta final do ano. Nesse sentido, o treinador italiano deverá apostar no melhor onze, mas terá de encontrar uma solução para a posição de Borja Sainz que vai cumprir um jogo de castigo. Uma oportunidade para William Gomes regressar ao onze ou, em alternativa, Rodrigo Mora, neste caso, com uma adaptação à esquerda.

No lado contrário, o AVS, ainda sem qualquer vitória, ganhou um novo ânimo com a chegada do novo treinador João Henriques que, na estreia, arrancou um empate diante do Nacional (2-2). Rúben Semedo foi expulso na última ronda e deverá agora ser rendido por Aderlan Santos.

Com o Estádio do Dragão esgotado, o jogo, que vai contar com arbitragem de Bruno Pires, tem início marcado para as 20h15 deste domingo.