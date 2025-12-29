FC Porto-AVS (onzes): três mexidas em cada equipa no último onze do ano
No FC Porto, para lá do castigado Borja Sainz, saltam da equipa inicial Alberto Costa e Alan Varela
Francesco Farioli muda três peças, relativamente ao triunfo em Alverca, no último onze de 2025 do FC Porto, que defronta esta segunda-feira o AVS, no Estádio do Dragão, para a 16.ª jornada da Liga.
O castigado Borja Sainz é rendido, sem surpresa, por William Gomes, enquanto Francisco Moura fica com a vaga de Alberto Costa na defesa e Jan Bednarek regressa ao eixo defensivo, com Pablo Rosario a subir no terreno para ocupar o lugar que foi de Alan Varela no Ribatejo.
Igual número de mudanças faz João Henriques no onze do AVS, que vem de um empate frente ao Nacional (2-2). Saem Rúben Semedo, Paulo Vítor e Kiki Afonso, rendidos por Carlos Ponck, Aderllan Santos e Leonardo Rivas.
ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, Martim Fernandes, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Pablo Rosario, Victor Froholdt, Pepê, William Gomes, Samu e Rodrigo Mora.
ONZE DO AVS: Simão Bertelli, Carlos Ponck, Aderllan Santos, Cristian Devenish, Diogo Spencer, Pedro Lima, Jaume Grau, Leonardo Rivas, Tunde Akinsola, Tomané e Óscar Perea.
O FC Porto-AVS arranca às 20h15, no Estádio do Dragão, e tem acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.