FC Porto: Bednarek eleito defesa da Liga pela terceira vez
Defesa polaco repete as distinções dos meses anteriores
Jan Bednarek foi eleito o defesa de dezembro da Liga.
O jogador polaco do FC Porto recebeu 25,89 por cento dos votos dos treinadores e superou o compatriota e companheiro de equipa Jakub Kiwior (16,96%) e o sportinguista Ousmane Diomande, que fechou o pódio com 7,14 por cento dos votos.
Bednarek repete as distinções de outubro/novembro e também de setembro.
Recorde-se que já nesta segunda-feira Diogo Costa foi distinguido com o prémio de melhor guarda-redes de dezembro na Liga.
