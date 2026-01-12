Jan Bednarek foi eleito o defesa de dezembro da Liga.

O jogador polaco do FC Porto recebeu 25,89 por cento dos votos dos treinadores e superou o compatriota e companheiro de equipa Jakub Kiwior (16,96%) e o sportinguista Ousmane Diomande, que fechou o pódio com 7,14 por cento dos votos.

Bednarek repete as distinções de outubro/novembro e também de setembro.

Recorde-se que já nesta segunda-feira Diogo Costa foi distinguido com o prémio de melhor guarda-redes de dezembro na Liga.