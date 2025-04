Se cada jogo tem sempre, pelo menos, duas perspetivas; o desta noite tem um protagonista. Este foi o clássico de Pavlidis.

Foi ao som de Vangelis que o Benfica embarcou numa epopeia que o leva ao topo da tabela isolado, para já, pressionando o Sporting, que nesta segunda-feira tem de vencer o Sp. Braga para se manter agarrado ao comando.

Aos 41 segundos de jogo, já a defensiva do FC Porto se via grega para travar o ponta-de-lança encarnado, que abriu o marcador com um toque de classe, de primeira, num lance confirmado pelo VAR.

A perder, o FC Porto passou a jogar no meio-campo encarnado, trocou a bola, ameaçou, mas o Benfica a criar perigo real.

O 4-2-3-1 de Lage mais parecia um harmónio, encolhia-se em 20 metros ou menos e desdobrava-se com um sentido de baliza impressionante, colocando o 3-4-3 de Anselmi muitas vezes em situação de igualdade numérica no setor mais recuado.

Depois de um contra-ataque perigoso desperdiçado por Samu, a águia mostrou as garras e no quarto de hora final da primeira parte matou o jogo.

Duas bolas nos ferros de Akturkoglu (31m) e Pavlidis (40m) precederam o bis do grego, num grande trabalho na área, aos 43m.

Benfica faz história e Pavlidis também

Os dados ao intervalo eram elucidativos: o FC Porto controlava a bola, o Benfica criava perigo e marcava. Os dragões tinham mais do dobro da posse de bola (68%-32%), mas não só perdiam por 2-0 em casa com o Benfica, pela primeira vez em 50 anos, como não tinham qualquer remate enquadrado (zero em cinco), contra três em oito do rival.

Veio o segundo tempo e o domínio da equipa encarnada tornou-se mais evidente. A tremedeira característica em várias fases da época voltou à defesa portista e com uma qualidade individual superior dos seus executantes o Benfica tirou partido da vantagem no marcador.

Até Di María descobrir Pavlidis para o hat-trick, o primeiro de sempre de um jogador do Benfica em casa do FC Porto.

Este momento para a história só não foi o capítulo final do clássico já que, tal como na goleada na Luz da primeira volta (4-1), Samu haveria de fazer o tento de honra dos azuis e brancos. Ainda assim, o pesadelo portista haveria de se agravar em cima do apito final, com o ex-dragão Otamendi a fazer o resultado final.

No primeiro FC Porto-Benfica de Villas-Boas como presidente e também na estreia de Anselmi contra o rival maior, o mesmo 4-1 da Luz. Um resultado justo entre um grupo em construção e uma equipa feita, adulta e de maior nível técnico.

Neste momento, o fosso entre os rivais é enorme e espelha-se no resultado dos dois duelos desta época, bem como nos 12 pontos de distância na Liga.

O Benfica fez a festa na Invicta e na deslocação teoricamente mais difícil até ao final da temporada passou com distinção, embalado pelo killer instinct de Pavlidis.

Uma vergonha sem fim a manchar o clássico

É tudo sobre o clássico?

Infelizmente, não.

A 6 de abril de 1385, Nuno Álvares Pereira enfrentou as tropas castelhanas na Batalha dos Atoleiros. Na mesma data, mas em 1917, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha, no primeiro conflito à escala mundial, e também neste dia, em 1945, Sarajevo foi libertada pelos partisans jugoslavos das forças alemãs e croatas.

Não sabemos se esta é uma data com propensão belicista ou não, mas há quem queira fazer do clássico uma guerra.

Ainda na primeira parte houve cenas lamentáveis com responsáveis dos dois lados.

No setor das claques do Benfica, atiraram tochas para cima do público, adeptos comuns do FC Porto, que viam o jogo na bancada inferior, além de aludirem à morte de Pinto da Costa com cânticos ofensivos.

Poucos momentos depois, do lado do FC Porto, houve confrontos no topo norte, entre elementos da claque Coletivo e a polícia de choque, que teve de recorrer a balas de borracha em plena bancada.

Que desporto merece cenas assim?

Vergonhoso.