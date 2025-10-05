FC Porto-Benfica (onzes): Farioli volta às principais opções, Mourinho não mexe
Dragões com nove alterações em relação ao jogo com o Estrela Vermelha. Nas águias, o mesmo onze que iniciou o duelo com o Chelsea. Clássico para seguir no Maisfutebol, a partir das 21h15
Já há onzes para o FC Porto-Benfica, clássico que fecha a oitava jornada da Liga portuguesa e com apito inicial marcado para as 21h15. Tal como era esperado, o treinador dos dragões, Francesco Farioli, volta a apostar nas principais opções depois das várias mudanças na vitória por 2-1 ante o Estrela Vermelha, enquanto José Mourinho mantém o onze inicial da derrota por 1-0 ante o Chelsea.
Alberto Costa, Kiwior, Francisco Moura, Alan Varela, Froholdt, Gabri Veiga, Borja Sainz, Pepê e Samu regressam ao onze inicial, num total de nove mudanças face ao jogo de quinta-feira. Só se mantêm Diogo Costa e Bednarek, saindo Martim Fernandes, Prpic, Zaidu, Pablo Rosario, Eustáquio, Rodrigo Mora, William Gomes, Deniz Gül e Ángel Alarcón.
Nos encarnados, Mourinho não muda qualquer peça após o jogo de Londres e na sequência da virose que afetou o plantel nos últimos dias.
Para o clássico, recorde-se, o FC Porto só não pode contar com Nehuén Pérez, Luuk de Jong (lesionados), Martim Fernandes (castigado) e Tomás Pérez no Mundial sub-20. No Benfica, há cinco ausências: quatro são por lesão (Bah, Manu Silva, Nuno Félix e Bruma), além de Prestianni, no Mundial sub-20.
As equipas iniciais para o clássico:
FC PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Francisco Moura; Froholdt, Alan Varela, Gabri Veiga; Pepê, Samu, Borja Sainz.
BENFICA: Trubin; Dedic, Otamendi, António Silva, Samuel Dahl; Aursnes, Richard Ríos, Enzo Barrenechea; Lukebakio, Pavlidis, Sudakov.
Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Eustáquio, William Gomes, Zaidu, Pablo Rosario, Prpic, Deniz Gül, Ángel Alarcón, Rodrigo Mora.
Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Ivanovic, Barreiro, Schjelderup, Henrique Araújo, Tomás Araújo, Gonçalo Oliveira, João Rego, Ivan Lima.
Miguel Nogueira é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Paulo Brás e Nuno Pires. Gustavo Correia é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Bruno Esteves, assistido por Pedro Felisberto.
O FC Porto parte para este jogo na liderança da Liga, com 21 pontos, fruto de sete vitórias em sete jornadas. O Benfica é terceiro classificado, com 17 pontos: deixou pelo caminho quatro, com os empates caseiros ante Santa Clara e Rio Ave (ambos 1-1).
