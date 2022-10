Já há constituição oficial das equipas de FC Porto e Benfica para o clássico da 10.ª jornada da I Liga, que tem apito inicial marcado para as 20h15 e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.

Os onzes iniciais:

FC PORTO: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu; Otávio, Eustáquio, Uribe, Galeno; Evanilson, Taremi.

BENFICA: Vlachodimos; Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández; Rafa Silva, João Mário, Aursnes; Gonçalo Ramos.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, volta à maioria dos titulares habituais após as muitas trocas feitas ante o Anadia, para a Taça de Portugal. Em relação a esse jogo, só se mantêm mesmo no onze três nomes: Otávio, Fábio Cardoso e David Carmo.

Tendo como comparação o penúltimo jogo, em Leverkusen, Conceição lança Evanilson e tira João Mário, apostando em Pepê como lateral-direito.

No Benfica, são menos as alterações face ao jogo da Taça de Portugal, ante o Caldas. O treinador, Roger Schmidt, faz cinco alterações face a esse jogo. Saem Helton Leite, Brooks, Gilberto, Draxler e Rodrigo Pinho. Voltam Vlachodimos, Bah, Otamendi, Rafa Silva e Gonçalo Ramos.

Os suplentes para o clássico:

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Marcano, Veron, Grujic, Rodrigo Conceição, Namaso, Wendell, Bruno Costa e Toni Martinez.

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, David Neres, Diogo Gonçalves, Ristic, Brooks, Musa, João Victor e Draxler.