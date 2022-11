O processo de inquérito ao FC Porto, pelo clássico com o Benfica, da 10.ª jornada da I Liga, foi arquivado, comunicou o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), no mais recente mapa de castigos, conhecido na terça-feira.

Em outubro, na sequência do jogo, ganho pelo Benfica por 1-0, o CD da FPF indicou que aguardava esclarecimentos da SAD do FC Porto sobre questões relacionadas com o jogo.

Por outro lado, e ainda sobre a 10.ª jornada da I Liga, foram abertos processos disciplinares a V. Guimarães e a Sporting, respetivamente pelos jogos caseiros ante Boavista e Casa Pia.

Do mapa de castigos consta ainda um processo disciplinar ao Estoril e outro ao seu guarda-redes, Dani Figueira, pelo jogo do último domingo, ante o Benfica, para a 12.ª jornada.