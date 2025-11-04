Esgotaram em poucas horas os bilhetes disponibilizados pelo FC Porto aos seus adeptos para a visita a Famalicão, no próximo domingo (18h00), em jogo referente à 11.ª jornada da Liga.

Os ingressos foram colocados à venda às 15h00 desta terça-feira, mas foram todos vendidos rapidamente.

Antes do duelo em Famalicão, o FC Porto viaja aos Países Baixos para defrontar o Utrecht, na quarta jornada da fase regular da Liga Europa. A partida disputa-se na quinta-feira (17h45) e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.