FC Porto: bilhetes para Famalicão esgotam em poucas horas
Duelo da 11.ª jornada da Liga está agendado para o próximo domingo, às 18h00
Duelo da 11.ª jornada da Liga está agendado para o próximo domingo, às 18h00
Esgotaram em poucas horas os bilhetes disponibilizados pelo FC Porto aos seus adeptos para a visita a Famalicão, no próximo domingo (18h00), em jogo referente à 11.ª jornada da Liga.
Os ingressos foram colocados à venda às 15h00 desta terça-feira, mas foram todos vendidos rapidamente.
Antes do duelo em Famalicão, o FC Porto viaja aos Países Baixos para defrontar o Utrecht, na quarta jornada da fase regular da Liga Europa. A partida disputa-se na quinta-feira (17h45) e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.
