Já são conhecidas as equipas oficiais para o FC Porto-Boavista, dérbi portuense da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

Em relação à vitória por 3-0 em Chaves na jornada anterior, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, faz duas alterações no onze inicial: entram Wendell e Galeno (que voltam após terem cumprido jogo de suspensão em Chaves) e saem João Mendes e Mehdi Taremi.

No Boavista, em relação ao empate caseiro ante o Gil Vicente (1-1) na última ronda, o treinador Jorge Simão faz quatro alterações. Entram Chidozie, Luís dos Santos, Vukotic e Joel Silva. Saem Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira, Makouta e Martim Tavares.

O FC Porto parte para o jogo no 4.º lugar, com 66 pontos, na sequência da vitória do Sp. Braga em Guimarães, por 3-2, no sábado, que levou os bracarenses ao 3.º lugar à condição, com 68 pontos. Este é um duelo crucial na disputa pelo pódio da I Liga, tendo também em conta que o FC Porto vai a Braga na última jornada.

O Boavista parte para o jogo no 14.º lugar, com 31 pontos. Sabe que, se pontuar no Dragão, garante a permanência. Se vencer, pode ainda ultrapassar o Estoril, 13.º com 33 pontos e já derrotado nesta jornada, na receção ao Sporting, no sábado (0-1).

As equipas para o FC Porto-Boavista:

FC PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Zé Pedro, Otávio, Wendell; Nico González, Alan Varela; Francisco Conceição, Pepê, Galeno; Evanilson.

BOAVISTA: João Gonçalves; Pedro Malheiro, Chidozie, Sasso, Luís dos Santos; Seba Pérez; Miguel Reisinho, Vukotic, Joel Silva; Bruno Lourenço, Salvador Agra.

SUPLENTES DO FC PORTO: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Marko Grujic, Mehdi Taremi, Namaso, João Mário, Romário Baró, Gonçalo Sousa, Gonçalo Borges.

SUPLENTES DO BOAVISTA: César, Ibrahima Camará, Bozeník, Masa, Filipe Ferreira, Rodrigo Abascal, Makouta, Martim Tavares, Berna.