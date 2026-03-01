Ainda de luto pela morte da mãe, Borja Sainz não treinou com o restante grupo de trabalho do FC Porto neste domingo. O extremo esteve presente nas cerimónias fúnebres na sexta-feira e tem-se mantido em Espanha.

Segundo o FC Porto, o jogador regressa ao trabalho na segunda-feira. No boletim de treino divulgado este domingo, o clube informa que Farioli contou com vários jovens.

Os defesas António Ribeiro e Luís Gomes, o médio André Oliveira e o avançado André Miranda, da equipa B, bem como o guarda-redes Gonçalo Barroso, dos sub-19, treinaram às ordens do italiano.

A equipa iniciou a preparação para o Clássico de Alvalade, da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal (20h45 de terça-feira). A antevisão de Farioli ficou marcada para as 15h30.

No boletim clínico continuam os nomes de Thiago Silva (treino condicionado), Nehuén Pérez (treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento). Martim Fernandes evoluiu para treino integrado condicionado.