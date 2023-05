FIGURA: Pepe

O exemplo de garra, de coração, de alma que é este FC Porto de Sérgio Conceição bem pode ser personificado no seu capitão. É um senhor de 40 anos que mantém o dragão agarrado ao chão. Quando a defesa portista abanou por todos os lados, foi Pepe que não deixou a estrutura ruir. Para além de segurar as pontas lá atrás, o capitão avançou no terreno para criar desequilíbrios e permitir à equipa atacar com mais gente. O FC Porto esteve em vários momentos do jogo à beira de quebrar, mas é nesses momentos que jogadores como Pepe fazem toda a diferença. Um líder nato, que uma vez mais soube dar o exemplo.

MOMENTO: minuto 90+3. Namaso de joelho para um pequeno milagre

Não foi promessa, mas este pequeno milagre cumpriu-se de joelho por Namaso. Depois de mais de uma hora absolutamente desinspirada, o FC Porto aumentou o ritmo na meia-hora final, mas parecia quase impossível encontrar o caminho da vitória. Uma mão cheia de ocasiões e nada. Até que o banco voltou a render: Toni Martínez cabeceou e Namaso fez o golo da reviravolta para o delírio nas bancadas.

OUTROS DESTAQUES:

Uribe

Mais do que na sua posição habitual, durante uma primeira parte apagada de toda a equipa, foi quando Conceição o recuou para defesa, para junto de Pepe, que o médio colombiano mostrou toda a sua fibra. Uribe está a fazer os seus últimos jogos pelo FC Porto, será uma ausência difícil de colmatar na próxima temporada.

Veron e Namaso

Ambos saíram do banco para serem decisivos. O brasileiro entrou aos 56m e um minuto depois assistiu Taremi para o empate. O inglês fez o segundo, depois dos 90, pouco depois de ter sido lançado (aos 85m), mostrando cada vez mais que é uma opção válida para o ataque. Dois jovens talentos que justificaram a aposta.

Godwin

Que exibição! O nigeriano correu que se fartou e deixou a defensiva portista em permanente sinal de alerta. Aos 10 minutos esteve a centímetros do golo, após uma cavalgada impressionante em mais de mais de meio campo. Em cima do intervalo, teve outras duas excelentes ocasiões e no segundo tempo os seus raides deixaram o Dragão em permanente sobressalto.

Soma

Se o nigeriano Godwin acelerava de um lado, o japonês fazia o mesmo do outro. Como uma mota de alta cilindrada com motor Honda ou Kawasaki, Soma percorreu quilómetros a alta velocidade sobre o flanco direito. Criou perigo, bastante. Teve espaço também. Não marcou por mero acaso em duas boas ocasiões de que dispôs.