O FC Porto foi multado em mais de 12 mil euros (12.013) no acumulado dos jogos ante Casa Pia e Nacional, das 20.ª e 22.ª jornadas da Liga, respetivamente.

Na derrota por 2-1 em Rio Maior, a primeira e única dos leões na Liga até ao momento, houve três motivos distintos para multas: foram 5 740 euros por utilização de pirotecnia, 1 377 euros por insultos ao guarda-redes do Casa Pia, Patrick Sequeira, além de 1 530 euros por circulação indevida nas bancadas, por parte de adeptos do FC Porto, depois de terem sido abertas portas de separação entre setores.

Já o jogo na Choupana, ganho pelos dragões ante o Nacional, por 1-0, ditou uma multa de 3 366 euros, por atraso no início e reinício do jogo, em dois minutos.

O Nacional também foi multado, em 450 euros, por atraso de dois minutos para a segunda parte. Teve ainda uma multa de 204 euros por presença indevida do médico João Pedro Mendonça na zona técnica – onde foi ter com o médico do FC Porto, Nélson Puga, antes do jogo – e em 255 euros por insultos de adeptos ao FC Porto, aquando da flash interview no relvado.