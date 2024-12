O regresso de Fábio Vieira é a grande novidade na equipa inicial do FC Porto para a receção desta segunda-feira ao Casa Pia.

O médio está de volta às apostas iniciais de Vítor Bruno, que não pode contar com o castigado Alan Varela, tal como com os lesionados Marcano e Navarro.

Por sua vez, Iván Jaime está de volta aos convocados.

De resto, o técnico portista mantém dez dos jogadores que entraram em campo na passada quinta-feira, na Bélgica, no empate frente ao Anderlecht (2-2), para a Liga Europa.



Siga o jogo AO MINUTO no Maisfutebol

Em relação ao último jogo, da Taça, frente ao Chaves, o técnico João Pereira muda quatro jogadores no onze do Casa Pia. Entram Sequeira, João Goulart, Telasco Segovia e Leonardo Lelo, saem Tchamba, José Fonte, Benaissa e Miguel Sousa.



As equipas iniciais:

FC PORTO: Diogo Costa, João Mário, Nehuén, Otavio, Francisco Moura, Eustaquio, Nico González, Fábio Vieira, Galeno, Pepê e Samu.



Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Tiago Djaló, Vasco Sousa, Iván Jaime, Namaso, Denis Gül, Martim Fernandes, Gonçalo Borges e Rodrigo Mora.



CASA PIA: Sequeira, Tchamba, Kluivert, João Goulart, Larrazabal, Beni, Telasco, Leonardo Lelo, Nuno Moreira, Livolant e Cassiano.



Suplentes do Casa Pia: Ricardo Batista, Svensson, Benaïssa, Miguel Sousa, Rafael Brito, André Geraldes, Zalotic, Henrique Pereira e Andrian Kraev.