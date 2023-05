O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou processos disciplinares ao adjunto do Casa Pia, Vasco Matos, ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à equipa de arbitragem e aos delegados.



Em causa estão «factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Portugal BWIN, não descritos nos relatórios oficiais de jogo», confome explica o órgão federativo em comunicado.



Manuel Oliveira, Carlos Campos, Fábio Silva e Hélder Carvalho foram os árbitros que estiveram presentes no encontro entre dragões e gansos. Já Alexandre Bento e Faustino Santos foram os delegados presentes no jogo.



Além disso, refira-se que o CD da FPF instaurou ainda um processo disciplinar ao administrador da SAD portista, Luís Gonçalves.