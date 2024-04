O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou o FC Porto em 1.224 euros devido a um episódio de comportamento incorreto no público no jogo com o Famalicão, da 29.ª jornada da Liga.

Segundo o mapa de castigos, um adepto terá tentado atingir o árbitro com uma garrafa, tendo sido identificado de seguida pelas forças de segurança. «No momento em que a equipa de arbitragem deixava o terreno de jogo no final da segunda parte, e ao entrar no túnel de acesso aos balneários, um adepto que se encontrava na bancada central poente arremessou na direção da equipa de arbitragem uma garrafa de água cheia sem tampa, a mesma não acertou em nenhum dos elementos da equipa de arbitragem, nem elementos oficiais das equipas.»

Já relativamente à última jornada, que terminou com vitória por 2-1 frente ao Casa Pia, em Rio Maior, o FC Porto terá de pagar uma coima de 2.040 euros por um atraso de quatro minutos no início da segunda parte.

Além disso, os dragões foram multados 1.275 euros por demorarem a disponibilizar o onze inicial. «Publicação da ficha de jogo - A equipa visitante, FC Porto, publicou a sua equipa na plataforma E-Liga às 17h01, quando o deveria ter feito até às 16h45, pese embora os esforços dos delegados da Liga juntos dos responsáveis da equipa para acelerar o processo.»

Sérgio Conceição também foi multado, desta feita em 380 euros. Segundo o mapa de castigos, o treinador do FC Porto «esteve toda a primeira parte sem a braçadeira que o identificava com a função que desempenhava no jogo», tendo os delegados da Liga solicitado ao técnico que a usasse.