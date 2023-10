O FC Porto continua a preparar a deslocação ao reduto do Antuérpia, para a 3.ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, com sete nomes no boletim clínico.

Pepe, Marcano, Zaidu, Wendell, Eustáquio, Iván Jaime e Veron estão remetidos a tratamento, por diferentes problemas físicos, limitando o leque de opções de Sérgio Conceição.

O treinador azul e branco vai mantendo por perto os laterais Martim Fernandes e João Mendes, suplentes utilizados no triunfo frente ao Vilar de Verdizes, para a Taça de Portugal (0-2).