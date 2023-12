O FC Porto voltou a mostrar dificuldades, não brilhou (e até sofreu no final), mas conseguiu fechar o ano com mais uma vitória na Liga, no Dragão, diante do último classificado, o Desportivo de Chaves.

O triunfo por apenas 1-0, perante a pior defesa do campeonato, é explicado, maioritariamente, pela falta de ideias e de criatividade ofensiva dos dragões. Um filme que se tem repetido esta temporada.

Sérgio Conceição tinha prometido «algo diferente» neste jogo, porém, tal só se viu nas apostas iniciais. O treinador portista garantiu que não tinha «superstars», mas confiava em todo o plantel e até resgatou Toni Martínez, que já parecia alheado do grupo. Mais de três meses depois, o espanhol foi titular, assim como André Franco, mas não se viu uma melhoria na qualidade de jogo.

O que se passou em campo ficou bem longe de corresponder ao ambiente de festa que se projetava nas bancadas minutos antes do apito inicial. Cheio para o último jogo do ano, o Dragão assistiu a um filme que não é novo nesta temporada. A equipa do FC Porto teve muitas dificuldades para criar ocasiões de golo, ficou a descoberto o défice de qualidade técnica da equipa e os mais dotados nesse capítulo não foram capazes de levar a equipa adiante.

A postura dos flavienses não ajudou – na perspetiva portista. Na primeira parte, a equipa de Moreno defendeu junto à linha da grande área com um bloco compacto e até seguro, espreitando as saídas rápidas para o ataque. Nesse momento, faltou mais capacidade e quiçá confiança para fazer melhor. Os transmontanos só conseguiram ter uma oportunidade de golo «martelada» e, de resto, pouco ou nada ameaçaram.

O plantel dos dragões é curto e mais uma vez isso ficou à vista. Ainda assim, quem deixa Evanilson, Iván Jaime ou Francisco Conceição no banco também castra a equipa de alguma criatividade e brilhantismo que ela pede desde o início do campeonato.

A entrada do FC Porto na segunda parte nem foi propriamente auspiciosa, mas a equipa teve uma intensidade diferente. Além disso, beneficiou de um dos raros momentos de desorganização defensiva do Desp. Chaves.

Em cima da hora de jogo, João Mário ficou esquecido na direita, Pepê fez o passe e o lateral cortou para o meio, antes de rematar em jeito com a bota esquerda para descansar as bancadas do Dragão, que já começavam a exasperar com a falta de objetividade no ataque.

Por essa altura, já Conceição se preparava para imprimir velocidade e outro perfume em campo. Evanilson, Francisco Conceição e Galeno foram a jogo e, apesar de alguns minutos de tranquilidade pós-golo, culminados numa excelente ocasião do camisola 10, seguiram-se momentos de incerteza.

O Desp. Chaves abriu mais espaços, porque Moreno mexeu a pensar em ir em busca do empate, mas o FC Porto continuou com dificuldades em aproveitar os momentos ofensivos. Por isso mesmo, a equipa não se livrou de alguns assobios e… de uma bola no ferro. Perante a passividade no corredor central, Sandro Cruz lançou um ataque perigoso, que terminou com um cabeceamento de Benny ao poste, já na reta final.

E, em tempo de descontos, valeu a muralha na baliza do FC Porto: com uma enorme defesa a remate de Jô, Diogo Costa manteve o marcador portista a zeros e «safou» a apatia dos companheiros do ataque.

O FC Porto despede-se de 2023 com uma vitória, mas volta a ficar a certeza de que há muito a melhorar para aumentar a qualidade de jogo. O Desp. Chaves, por sua vez, vai iniciar 2024 na cauda da Liga, mas pode agarrar-se ao que de bom fez no Dragão. Coragem não faltou.