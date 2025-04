Depois da goleada sofrida no Dragão frente ao Benfica por 4-1, o plantel do FC Porto voltou ao trabalho esta segunda-feira no Olival.

Os dragões ficaram de «castigo» e permaneceram em estágio logo após o jogo com as águias.

Sem folga, a equipa regressou esta manhã do hotel em Vila Nova de Gaia com um forte dispositivo policial e começou a preparação para o jogo diante do Casa Pia, da 29.ª jornada.

O FC Porto joga contra os gansos no próximo sábado às 20h30, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.