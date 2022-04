FC Porto e Benfica, com três futebolistas cada, estão em destaque na equipa da 30.ª jornada da I Liga portuguesa, elaborada através do somatório das notas do Maisfutebol e das pontuações estatísticas da SofaScore.

Mehdi Taremi, avançado iraniano dos azuis e brancos, tem mesmo a nota máxima na jornada, com cinco em cinco para o Maisfutebol e dez em dez para a SofaScore. Taremi fez três dos golos da goleada por 7-0 ao Portimonense, sendo que Marko Grujic e Fábio Vieira são os outros dois nomes dos dragões no onze.

O Benfica, que venceu o dérbi ao Sporting em Alvalade, por 2-0, conta com Gilberto, Jan Vertonghen e Grimaldo no onze ideal da ronda.

O Marítimo, que goleou o Boavista por 4-0, também surge em evidência, com dois nomes: Joel Tagueu, que marcou três golos, e ainda Matheus Costa.

Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Moreirense, clubes do Minho, também têm representação, com um nome cada.

Nota para o caso da eleição de Grimaldo, que só desempatou com Frimpong ao sexto critério de desempate. Ambos tinham a mesma pontuação (7,7 + 4) e só o facto de Frimpong ter visto um cartão amarelo na vitória do Moreirense fez com que Grimaldo fosse eleito para a equipa da jornada.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.