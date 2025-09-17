«Um triste episódio que envergonha o futebol português». É desta forma que o FC Porto reage ao adiamento do jogo com o Arouca, da sétima jornada da Liga, para 29 de setembro, um dia após o inicialmente previsto, decisão que obrigará a equipa de Francesco Farioli a disputar três jogos num espaço de sete dias, série que ficará concluída com o clássico frente ao Benfica, a 5 de outubro.

Num duro comunicado, os Dragões recordam que a Feira das Colheitas de Arouca, evento que obrigou ao reagendamento da partida, «decorre anualmente naquele município em setembro», lamentando que «nem a Liga Portugal, o FC Arouca, a CM Arouca ou as autoridades de prevenção e segurança foram capazes de prever atempadamente - antes do sorteio da Liga Portugal realizado no passado dia 4 de julho - a impossibilidade de o FC Arouca realizar jogos na condição de visitado no fim de semana» das festividades.

Com o calendário a apertar, pela participação na Liga Europa, o FC Porto sugeriu o adiamento do jogo para o dia 30 de outubro, mas o Arouca não acatou a proposta e decidiu, «unilateralmente» de acordo com o comunicado publicado no site dos Dragões, agendar o encontro para o dia 29 de setembro, data entretanto oficializada pela Liga.

«Para garantir a qualquer custo o agendamento do encontro nesta data, a Liga Portugal indicou as 20h00 como hora de início da partida - um horário que não se encontra previsto nos regulamentos», estranha o FC Porto, por entre críticas ao presidente do organismo que tutela as competições profissionais de futebol em Portugal.

«No passado dia 10 de setembro, o presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, anunciou pomposamente o projeto Meta 2028, que visa apresentar «um conjunto de medidas que promovam a subida ao sexto lugar do ranking da UEFA». Sete dias depois, Reinaldo Teixeira e a respetiva Direção Executiva tomaram a decisão política de retirar um dia de descanso ao FC Porto antes de um jogo europeu», notam os responsáveis portistas, que acrescentam: «Talvez as preocupações expostas pelo FC Porto no período eleitoral da Liga ajudem a entender esta tomada de posição».

O reagendamento do Arouca-FC Porto, que estava inicialmente marcado para o dia 28 de setembro, levará os Dragões a disputar três jogos num espaço de sete dias: Arouca (29 de setembro), Estrela Vermelha (2 de outubro) e Benfica (5 de outubro).

«A ausência de planeamento na definição do calendário desportivo e a incapacidade de a Liga Portugal encontrar uma solução para este episódio são demonstrativas de uma impreparação inaceitável com prejuízo para os clubes profissionais e para o coeficiente de Portugal no ranking da UEFA, num período decisivo para o futuro do futebol português e em que a tão ambicionada ultrapassagem aos Países Baixos começa a parecer menos provável do que a perda de um lugar para a Bélgica», critica o FC Porto.