Declarações de Alexandre Santana, treinador-adjunto do Casa Pia, na Flash Interview da Sport TV após a derrota por 4-0 frente ao FC Porto, na terceira jornada da Liga:

[Análise do jogo]

«É uma questão de falha. É uma questão de olharmos para as duas equipas e reconhecermos a qualidade que o FC Porto apresenta e apresentou neste jogo. Reconhecermos a quantidade de duelos individuais que o FC Porto ganhou e que nós não conseguimos ganhar. E aí pensamos que podemos fazer um pouco mais porque a nossa equipa é uma equipa que tem demonstrado ao longo da época passada e mesmo esta época manter índices de agressividade bastante elevados, índices de concentração bastante elevados. Penso que baixámos um pouco aí e a partir do momento que o FC Porto fez o 2-0 parámos um bocadinho emocionalmente, pagámos um bocadinho caro isso. Mas claramente dar parabéns ao FC Porto, olharmos para nós. Continuamos a acreditar muito na nossa equipa, nos nossos jogadores, no nosso trabalho. E temos de olhar para a frente, para o próximo jogo que aí vem, aprender com aquilo que aconteceu hoje. Reconhecemos que claramente este ano pelo menos FC Porto e Sporting, dois dos grandes, elevaram bastante o seu nível relativamente ao ano anterior. E à época passada, cabe-nos a nós internamente perceber isso e elevarmos também a nossa fasquia, o nosso desempenho para conseguirmos igualar mais à frente».

[Casa Pia baixou a guarda e já não conseguiu igualar os níveis de agressividade do FC Porto]

«Disse uma coisa que é muito certa, o FC Porto este ano está a jogar num jogo de muitos duelos individuais, coloca-se quase num jogo, independentemente do sistema, numa forma de combate muito individual. E aí sim conseguiram chegar mais à frente e ganhar mais duelos do que aquilo que nós estávamos à espera. Nós baixámos um pouco propositadamente para fechar um bocadinho o bloco por dentro, para tentar que essas bolas não entrassem por dentro, para ganhar também um pouco de espaço para explorar as costas do FC Porto. Não é fácil, são dimensões claramente distintas e diferentes. Tentámos aquilo que conseguíamos fazer ao longo do jogo, não fomos eficazes e o FC Porto acaba por marcar mais cedo e a partir daí tornou-se dominador no jogo e nós temos que aceitar isso com a maior das naturalidades, mas aprender com isso e trabalhar».

[Casa Pia defrontou Sporting e FC Porto nas primeiras três jornadas. Que lições leva para o resto da primeira volta?]

«É pensarmos que vamos entrar nas equipas do nosso campeonato, por assim dizer, olhar para estes jogos e aprender com eles relativamente à agressividade, à capacidade que temos de ter de lutar, porque isso não nos pode faltar, é algo que nós não conseguimos comprar, temos ou não temos, é intrínseco, e elevar essa fasquia. Elevar essa fasquia para que nos próximos confrontos voltemos àquilo que foi a semana passada com o AVS, a ganhar os jogos, a fazer pontos contra equipas do nosso campeonato, de forma a chegar à frente com mais capacidade e igualar com os 'grandes'. Tentar tirar pontos aos 'grandes' e fazer uma exibição um pouco mais conseguida do que aquilo que conseguimos hoje. Daí dar os parabéns ao FC Porto e olharmos para a nossa equipa e continuamos a acreditar nos jogadores que temos e eles a acreditarem sobretudo neles, porque têm muita qualidade e achamos que o nosso trabalho e com estas lições que vamos ganhando ao longo do campeonato, vamos ficando mais fortes, o grupo é muito unido, é muito combativo, é muito trabalhador e isto só nos vai dar pontos mais à frente».