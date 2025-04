Na sequência do comunicado publicado pelo FC Porto na tarde desta quarta-feira, no qual Reinaldo Teixeira e o presidente do Benfica foram visados por negócios no ramo imobiliário, o candidato à presidência da Liga negou incompatibilidades.

Na sede da Liga, no Porto – onde ainda desempenha funções como coordenador de delegados – Reinaldo Teixeira falou aos jornalistas, depois de entregar o dossiê da candidatura.

«A minha vida empresarial começou aos 19 anos, tenho 42 anos de atividade. Faço negócios sérios. No caso, um negócio iniciado em 2004 e formalizado em 2006. À data, Rui Costa era jogador do Milan. Estou totalmente disponível para esclarecer qualquer dúvida.»

«Não vejo incompatibilidades. Este ato foi escriturado em 2006. O futebol e o desporto precisam de outro tipo de valores. Tenho várias atividades empresariais, não escolhemos os clubes. Nada fiz que suscite incompatibilidade. Não percebo estas suspeições», argumentou.

Face às sucessivas questões sobre a relação com Rui Costa, Reinaldo Teixeira evitou «uma atitude negativa», duvidando da «má fé» da estrutura liderada por André Villas-Boas.

«Façam o favor de questionar com quem tenho trabalhado. Vivemos numa democracia. A mim não me compete ter uma atitude negativa. O respeito é total pelo FC Porto e pelo Benfica. Gostava que falassem com aqueles que presidiram a esta casa [Liga].»

«Não vejo má fé do FC Porto, mas não me compete comentar. Sobre os motivos do comunicado, devem questionar o FC Porto. Esta manhã, várias sedes desportivas contactaram-me e incentivaram-me. Devo respeitar as diferentes opiniões. Cabe-me esclarecer e prometer inovação, correção e imparcialidade. Nunca me vão ver num ato premeditado para beneficiar qualquer clube. Falei com vários presidentes, mas não do Benfica.»

«Foram preenchidos os questionários de transparência da Liga.Quero esclarecer as pessoas e ser imparcial, independentemente das relações pessoais», prosseguiu.

Escassos minutos antes de Reinaldo Teixeira falar aos jornalistas, o Benfica também emitiu um comunicado, visando André Villas-Boas, que se terá comprometido a apoiar este candidato à presidente da Liga. Todavia, o líder do FC Porto juntou-se ao presidente do Sp. Braga no apoio à candidatura de José Mendes.

«FC Porto, Benfica, Sporting e Sp. Braga estiveram reunidos comigo e manifestaram o apoio a esta candidatura. Depois, o FC Porto e o Sp. Braga entenderam apoiar a candidatura de José Mendes. Há que respeitar», atirou.

Por fim, o ainda responsável pela coordenação de delegados da Liga, não fintou o braço de ferro entre Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), e Fernando Gomes, líder do Comité Olímpico de Portugal.

«Espero que o nosso presidente da FPF seja eleito para o Comité Executiva da UEFA. Conto com o apoio de Pedro Proença se for eleito. Nunca disse que tenho esse apoio em candidatura. Seria injusto.»

«Conseguimos 17 subscrições de presidentes da Liga e II Liga, e trato-as com todo o respeito. Acabei de entregar o dossiê. Várias sedes desportivas não subscreveram, mas expressaram apoio. Faço parte desta casa há mais de 15 anos. Aceitei o desafio e tenho uma equipa acreditada. O futebol vive desafios grandes.»

As eleições para a presidência da Liga estão agendadas para 11 de abril.

Licenciado em Gestão e Angariação Imobiliária, Reinaldo Teixeira é administrador da Garvetur, imobiliária de referência no Algarve, desde 1983, além de ser dirigente em instituições de associativismo empresarial, turismo, construção e imobiliário.

Em 2015, foi nomeado coordenador dos delegados e avaliadores da Liga, depois de um percurso enquanto delegado, durante 20 anos. Integra, em simultâneo, o conselho consultivo do Instituto Português do Desporto e Juventude, preside à Associação de Futebol do Algarve e é Cônsul Honorário do Brasil no Algarve.