O FC Porto não compareceu com nenhum elemento da equipa técnica na «flash-interview» habitual pós-jogo, na sequência da derrota com o Benfica, por 1-0, no Estádio do Dragão, esta sexta-feira, em jogo da 10.ª jornada da I Liga.

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi expulso pelo árbitro João Pinheiro já após o apito final do jogo.

Era expectável que o clube pudesse comparecer com outro elemento da equipa técnica de Conceição mas, de acordo com a SportTV, o FC Porto não leva ninguém às entrevistas rápidas.

Os dragões, derrotados em casa, ficam agora a seis pontos do Benfica, que lidera com 28 pontos.