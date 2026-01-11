Gabriel Veron está a caminho do Nacional até ao final da época, por empréstimo do FC Porto.

O extremo brasileiro de 23 anos era cobiçado por outros clubes da Liga, entre os quais o Tondela, mas irá rumar ao clube madeirense que o deverá apresentar já esta segunda-feira, segundo apurou o Maisfutebol.

Gabriel Veron volta assim ao futebol português após três empréstimos no Brasil a Santos, Cruzeiro e Juventude.

O brasileiro contratado pelo FC Porto ao Palmeiras, em 2022, nunca se impôs pela equipa principal dos azuis e brancos, tendo registado um golo e quatro assistências e participado em 26 jogos.

Esta é uma solução imediata encontrada pela administração do FC Porto para o jogador, que tem contrato até 2027.

