O FC Porto vai emprestar Vasco Sousa ao Moreirense, apurou o Maisfutebol, que já tinha dado conta das negociações entre os dois clubes.

O médio de 22 anos vai realizar exames médicos ao início da tarde. Os dois clubes já trocam documentos para concluir a cedência, que será válida por um ano.

Vasco Sousa está no FC Porto desde 2019 e estreou-se pela equipa principal em 2022/23 pela mão de Sérgio Conceição. Na última época, começou por ser opção regular para Vítor Bruno, mas em fevereiro deste ano sofreu uma fratura no perónio direito e ainda não somou qualquer minuto em jogos oficiais desde então.

Sem espaço no plantel comandado por Francesco Farioli, Vasco Sousa deverá renovar ainda antes de rumar ao Minho, para ser emprestado ao quinto classificado da Liga, treinado por Vasco Botelho da Costa.