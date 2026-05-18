A equipa principal de futebol do FC Porto entregou esta segunda-feira ao Museu o troféu referente ao 31.º título de campeão nacional, conquistado na temporada 2025/26.

Depois das celebrações de sábado, que passaram pelo Estádio do Dragão e foram da Ribeira até à Avenida dos Aliados, com direito a receção na Câmara Municipal, os responsáveis pela conquista regressaram “a casa” para colocar a taça na galeria de troféus do clube azul e branco.

A cerimónia contou ainda com a assinatura do livro de honra do museu por parte dos jogadores e estrutura portista, além da oferta de um anel de campeão de Francesco Farioli a André Villas-Boas.

Antes disso, plantel, equipa técnica e direção reuniram-se no relvado do Dragão para uma fotografia de família. Já esta noite, o clube promoveu um jantar de celebração com jogadores, staff e dirigentes.