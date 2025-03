O FC Porto anunciou, esta terça-feira, que os bilhetes que recebeu para o jogo com o Sporting de Braga, da 25.ª jornada da Liga, estão esgotados.

Os dragões jogam na Pedreira no próximo sábado, numa partida com apito inicial às 20h30.

As duas equipas estão separadas por apenas três pontos. O FC Porto é terceiro classificado, com 50, enquanto os minhotos seguem um lugar abaixo, com 47.