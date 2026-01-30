O FC Porto informou, esta sexta-feira, que já esgotaram os bilhetes colocados à venda para o Clássico com o Sporting, na 21.ª jornada da Liga, marcado para 9 de fevereiro (20h45), uma segunda-feira, no Dragão.

Diga-se que os bilhetes voaram em poucas horas, isto porque o FC Porto os tinha disponibilizado às 15h00 e, ao final da tarde, já tinham sido todos vendidos.

Os sócios portistas poderão ainda libertar a cadeira anual e o clube, depois, irá proceder à revenda desse lugar.