O FC Porto fechou a Liga 2021/22 com chave de ouro, vencendo o Estoril (2-0) para estabelecer um novo recorde de pontos na história da competição: 91. Zaidu, convertido em herói portista, abriu caminho para o triunfo com um cruzamento que levou Joãozinho a desviar a bola para o fundo da própria baliza (48m). Fernando Andrade, lançado para se sagrar campeão, fechou a contagem ao cair do pano (88m).

O novo campeão nacional supera os registos do Benfica 2015/16 e do FC Porto 2017/18 (ambos terminaram com 88 pontos), precisamente no final da primeira temporada de Sérgio Conceição como treinador dos dragões.

Recuando a 9 de agosto de 2017, foi este mesmo Estoril a surgir no recinto portista para o início de uma caminhada que demostra o tremendo mérito do treinador do FC Porto.

Na primeira jornada da Liga 2017/18, o técnico apresentou o seguinte onze: Casillas; Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Alex Telles, Danilo, Óliver, Tecatito Corona, Brahimi, Aboubakar e Soares. Marega entrou ainda na primeira parte e bisou na goleada (4-0).

Cinco anos volvidos, a equipa portista está completamente transfigurada, apresentando um desenho com onze nomes diferentes de início e um estilo de futebol mais atraente, mais coletivo, sem viver dos movimentos de rutura de Marega ou dos picos criativos de Corona ou Brahimi.

Sérgio Conceição soube resistir a todas as mudanças sem deixar de apresentar uma equipa altamente competitiva. Mais que isso, não se mostrou irredutível em relação a uma ideia de jogo. Iniciou o percurso com futebol de vertigem, chegando aos 88 pontos. Baralhou, voltou a dar, adaptou-se ao talento à sua disposição e bate o recorde de pontos na Liga com um futebol de toque.

O treinador abriu caminho para a afirmação de vários talentos da formação azul e branca, numa das melhores gerações do FC Porto, e potenciou nomes que geraram desconfiança como Mbemba, Evanilson e sobretudo Zaidu.

Zaidu: elevado a herói

O lateral que andava há três anos no terceiro escalão do futebol português é a nova coqueluche dos adeptos portistas, na sequência do golo que garantiu o triunfo azul e branco no clássico do Estádio da Luz, frente ao Benfica. No jogo da consagração, o nigeriano foi ovacionado a cada toque da bola.

Seria ele, aliás, a desbloquear o encontro após uma primeira parte relativamente pachorrenta, com mais emoções nas bancadas que dentro do retângulo de jogo. Taremi assistiu Zaidu na área, o esquerdino cruzou rasteiro para Evanilson, Joãozinho antecipou-se e desviou para o fundo da própria baliza (1-0).

O Estoril de Bruno Pinheiro tinha lançado algumas ameaças ainda antes do intervalo. Logo após o golo dos dragões, Arthur Gomes também colocou Cláudio Ramos – surgiu na baliza para se sagrar campeão nacional – em sentido. Porém, do outro lado estava um FC Porto determinado a projetar a festa com mais uma vitória, mas Evanilson e Taremi viram as suas tentativas serem afastadas pelos ferros da baliza à guarda de Thiago.

Na despedida de uma temporada em que andou na metade superior da tabela classificativa, com melhor desempenho nos primeiros meses, o Estoril deixou uma imagem positiva no Estádio do Dragão, discutindo o jogo olhos nos olhos com o novo campeão nacional. Nada que tenha impedido, ainda assim, a festa plena dos adeptos portistas.

Rúben Semedo, Fernando Andrade e Francisco Meixedo foram lançados na reta final do encontro para elevarem o número de campeões nacionais (33) e o avançado brasileiro, após longa ausência por lesão, assinalou o regresso à competição com o segundo golo dos dragões, fixando o resultado final ao minuto 88.

A noite promete ser longa na cidade do Porto.