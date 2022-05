A FIGURA: Zaidu

Em maio de 2019, o lateral nigeriano terminava a época no terceiro escalão do futebol português com uma derrota no Mirandela-Fafe. Três anos depois, converteu-se no novo herói dos adeptos portistas, no final da segunda temporada de dragão ao peito. A chegada de Wendell prometia ser uma dor de cabeça para Zaidu. Porém, volvidos alguns meses, ninguém coloca em causa a titularidade do nigeriano, em detrimento do experiente brasileiro. Compensa alguma falta de cultura futebolística, evidente no seu posicionamento, com uma energia incrível no flanco esquerdo. Frente ao Estoril, para além das ovações que ouviu a cada toque na bola, o lateral ainda teve o condão de surgir na área para fazer o cruzamento que originou o autogolo de Joãozinho.

O MOMENTO: as lágrimas de Fernando Andrade (88m)

O avançado brasileiro, inscrito no mercado de janeiro, tinha reclamado minutos de utilização para se sagrar campeão nacional. Sérgio Conceição esperou pela última jornada e lançou Fernando Andrade a par de Cláudio Ramos, Rúben Semedo e Francisco Meixedo, um quarteto de novos campeões. Fernando Andrade, pouco depois de entrar, viria mesmo a marcar o segundo golo do FC Porto, a passe de Francisco Conceição. Depois, chorou. Após longo período de afastamento por lesão, Fernando Andrade está de volta.

OUTROS DESTAQUES:

Otávio: Sejamos honestos: Otávio foi o melhor em campo, mas reclamou esse estatuto tantas vezes ao longo da época que, no reencontro de Zaidu com os adeptos do FC Porto, foi aberta uma exceção para salientar o novo papel do lateral nigeriano. Quanto a Otávio, representa o melhor que esta equipa de Sérgio Conceição tem para oferecer: garra, entrega, atitude, mas também qualidade, intensidade, clarividência no processo. Um craque da cabeça aos pés.

Mbemba: Em final de contrato com o FC Porto, pode ter realizado este sábado o último jogo com a camisola portista no Estádio do Dragão. Será uma grande perda, a confirmar-se, pois Mbemba realizou a melhor temporada desde que chegou ao clube e afirmou-se como o parceiro ideal para Pepe.

Cláudio Ramos: O guarda-redes que fez nome em Tondela continua a viver na sombra de Marchesín e Diogo Costa. Na última jornada da Liga, porém, teve a oportunidade de ocupar a baliza portista e respondeu com um punhado de boas intervenções, impedindo o golo do Estoril. Qualidades intactas.

Nahuel Ferraresi: O defesa-central de 23 anos cumpriu a terceira época no futebol português, sempre por empréstimo do grupo que integra o Manchester City. Ferraresi estreou-se em Portugal com a camisola do FC Porto B, precisamente, e tem demonstrado todo o seu talento nas posteriores passagens por Moreirense e Estoril. Já justifica palcos maiores.