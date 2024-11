A FIGURA: Martim Fernandes

Depois do bis das assistências na Vila das Aves, mais excelente exibição do lateral-direito portista, e desta feita com três passes para golo. Na primeira parte, jogou-se maioritariamente pelo seu lado. Descobriu Namaso entre o central/lateral do Estoril para o 1-0 e deixou vários pormenores técnicos na retina. Envolveu-se no ataque e criou bastante perigo em velocidade, como no lance dos dois últimos golos, ambos a servir Galeno. Já ganhou, claramente, o lugar a João Mário. É ele e mais dez.

O MOMENTO: um bonito momento de fair-play, 24m

Após um lance do Estoril na área portista, Pepê foi lançado em velocidade e só tinha pela frente Pedro Amaral. O defesa do Estoril conseguiu cortar a bola, mas ficou com muitas queixas e deitado no relvado. O brasileiro poderia ter seguido para a baliza, já que iria ficar na cara de Joel Robles, contudo, optou por parar a jogada. Um gesto que lhe valeu um enorme aplauso.

OUTROS DESTAQUES

Pepê

Novamente pela esquerda, onde já confessou que gosta mais de jogar, destacou-se pela velocidade com que conduz a bola. No golo que marcou, nem teve de fazer grande esforço, mas apenas porque antes acertou no timing exato da pressão. Impossível passar despercebido o gesto de fair-play aos 24 minutos.

Namaso

O inglês rende mais com outro avançado ao lado. A preocupação dos centrais adversários com Samu permite que Namaso ganhe outro espaço, deambulando nas costas do espanhol. Foi o que aconteceu no primeiro golo da partida, bem como noutros lances ao longo do jogo.

Fábio Vieira

Ainda não se encontrou desde o regresso ao Dragão. Muito preso à linha na primeira parte, sem conseguir receber a bola enquadrado com a baliza adversária e a travar o seguimento da jogada. Em certos momentos, houve vestígios de uma postura altiva, talvez confundível com frustração.

Galeno

Tem tido menos minutos, mas a veia goleadora permanece intacta. Um bis em cerca de 20 minutos em campo e a certeza do que pode trazer ao jogo: velocidade e verticalidade.

Holsgrove

O meio-campo do Estoril foi a nota mais positiva que Ian Cathro levou do Dragão. A qualidade técnica do trio do miolo é bem espelhada pelo pé esquerdo do escocês, que tentou jogar simples e provou mais uma vez que é um dos bons valores do campeonato.