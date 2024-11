O FC Porto recebeu e venceu o Estoril por 4-0, este domingo, no Estádio do Dragão, em jogo da 10.ª jornada da Liga portuguesa.

Namaso inaugurou o marcador aos 19 minutos e, ainda na primeira parte, Pepê fez o 2-0 para a equipa treinada por Vítor Bruno, aos 28 minutos.

Saído do banco ao minuto 69, rendendo Fábio Vieira, Galeno completou o resultado com um bis, construído com golos aos 77 e 87 minutos.

Na classificação, o FC Porto mantém o 2.º lugar, com 27 pontos, a três do líder Sporting e com mais cinco do que o Benfica, 3.º classificado com 22 pontos e menos um jogo. O Estoril mantém-se com nove pontos, no 12.º lugar.

Na próxima jornada, o FC Porto visita o Benfica, no domingo, dia 10. Três dias antes, na quinta-feira, visita a Lazio, para a 4.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.