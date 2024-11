O FC Porto vai defrontar o Estoril Praia, esta noite, com o mesmo onze que goleou o AVS (5-0), no último jogo para o campeonato.

Comparativamente ao encontro da Taça da Liga, diante do Moreirense, o técnico portista faz sete mexidas. Apenas Nehuén Pérez, Francisco Moura, Nico González e Danny Namaso repetem a titularidade.

Já Ian Cathro, aposta no mesmo onze que bateu o Arouca (4-1).

O FC Porto-Estoril, da 10.ª jornada da Liga, está agendado para as 20h30, no Estádio do Dragão. Siga aqui AO MINUTO.

OS ONZES INICIAIS

FC PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Tiago Djaló, Francisco Moura; Alan Varela, Nico González; Fábio Vieira, Namaso, Pepê, Samu.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Eustáquio, Galeno, André Franco, João Mário, Deniz Gül, Gonçalo Borges, Rodrigo Mora, Zé Pedro.

ESTORIL: Joel Robles; Wagner Pina, Pedro Álvaro, Kévin Boma, Pedro Amaral; Zanocelo, Jandro Orellana, Jordan Holsgrove; João Carvalho, Alejandro Marqués, Fabrício Garcia.

Suplentes do Estoril: Kevin Chamorro, Sierra, Michel, Begraoui, André, Pedro Carvalho, Bacherr, Foe Ondoa, Salazar.