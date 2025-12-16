Liga
FC Porto-Estrela: 3-1 dos dragões oficialmente atribuído a Samu
Avançado espanhol tem agora nove golos na Liga
O terceiro e último golo do FC Porto na vitória por 3-1 ante o Estrela da Amadora foi oficialmente atribuído ao avançado espanhol Samu.
O golo tinha sido inicialmente atribuído a Sidny Cabral, como autogolo. Porém, já após o apito final, foram dissipadas as dúvidas e o golo foi dado a Samu, que assim bisou no jogo de encerramento da 14.ª jornada da Liga.
Samu passa a somar nove golos na Liga e iguala Pedro Gonçalves, do Sporting.
Esta dupla só está atrás de Vangelis Pavlidis (Benfica, 13 golos), Luis Suárez (Sporting, 11 golos) e Clayton Silva (Rio Ave, dez golos).
