O Estrela da Amadora lançou nesta quinta-feira um apelo para que os adeptos não levem adereços com as cores do FC Porto para a bancada poente do Estádio José Gomes.

O clube da Reboleira recebe os dragões nesta sexta-feira, em jogo da quinta jornada da Liga, e o apelo pretende evitar que a bancada dos sócios tenha adeptos identificados com as cores dos dragões.

«Apelamos aos nossos sócios que se abstenham de trazer adereços com as cores do adversário, na Bancada Poente. Queremos fazer de todos os jogos uma grande festa Tricolor», escreveu o clube nas redes sociais.