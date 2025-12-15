FC Porto e Estrela da Amadora encerram esta segunda-feira a 14.ª jornada da Liga, no Estádio do Dragão, num jogo que tem início marcado para as 20h45. Depois das goleadas de Sporting e Benfica, a equipa de Francesco Farioli está obrigada a vencer para recuperar a vantagem sobre os rivais.

Nehuén Pérez e Luuk de Jong são os únicos indisponíveis por motivos físicos e, assim, já com Gabri Veiga totalmente recuperado, Farioli tem praticamente todo o plantel à disposição para atacar o terceiro triunfo consecutivo depois do afastamento da Taça da Liga.

O médio espanhol deverá regressar às primeiras opções, juntando-se a Froholdt e Pablo Rosario, com Alan Varela também com boas possibilidades de entrar de início.

Dúvidas também no ataque. Rodrigo Mora poderá juntar-se a Pepê e Samu, mas Farioli poderá optar também por William Gomes.

O Estrela, por seu lado, chega a este jogo embalado com a vitória sobre o Arouca (3-1), mas ficam dúvidas se João Nuno vai manter a estratégia com uma defesa a quatro ou se regressa à opção dos três centrais.

