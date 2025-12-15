Com apenas duas alterações no onze inicial, comparativamente com o duelo europeu frente ao Malmö, o FC Porto enfrenta um Estrela da Amadora que, em relação ao jogo do passado fim de semana, com o Arouca, apenas troca Jovane Cabral por Alex Sola.

Nos dragões, Alberto Costa e Alan Varela recuperam a vaga nas escolhas iniciais de Francesco Farioli, ocupando os lugares que foram de Martim Fernandes e Pablo Rosario no duelo com os suecos para a Liga Europa.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Francisco Moura, Alan Varela, Victor Froholdt, Rodrigo Mora, Pepê, Borja Sainz e Samu.

ONZE DO ESTRELA DA AMADORA: Renan Ribeiro, Luan Patrick, Bernardo Schappo, Otávio, Sidny Cabral, Paulo Moreira, Oumar Ngom, Ianis Stoica, Abraham Marcus, Kikas e Alex Sola.

O FC Porto-Estrela da Amadora, jogo que encerra a 14.ª jornada da Liga, arranca às 20h45, no Estádio do Dragão, e pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.

