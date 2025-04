Talento. Qualidade. Irreverência. Maturidade.

Isto tudo… e capacidade de decisão.

O FC Porto, com Rodrigo Mora, arrisca-se mesmo a estar sempre mais perto de vencer.

Ainda é jovem. E que tenha uma longa carreira pela frente. Mas o que, aos 17 anos, tem feito na primeira época na equipa principal dos dragões, é de uma firmeza tal que já parece pouco discutível que seja, muitas vezes, ele e mais dez no FC Porto.

Mais ainda pelo que fez nesta Sexta-Feira Santa. Uma bênção.

O que se viu esta tarde no Dragão diz muito da qualidade do n.º 86. Por outro lado, deixa no ar uma questão legítima: como é que, ainda mais à luz dos últimos jogos, o FC Porto parece depender tanto da inspiração e da definição de Rodrigo Mora?

Depois da magia em Rio Maior, Rodrigo Mora foi, de novo, a solução para o FC Porto desbloquear mais uma vitória na Liga (2-1). Há uma semana, resolveu ante o Casa Pia. Agora contra o Famalicão, com dois grandes golos (o 1-0 é muito bom, o 2-0 é para os livros desta época: que golaço!). E mantém os azuis e brancos na pressão ao Sporting de Braga pelo pódio na Liga.

Quando, aos 20 minutos, Mora recebeu o passe de Francisco Moura, enganou três adversários na receção, bailou e ganhou espaço para bater Carevic – a bola ainda desvia de forma decisiva em Mihaj – o Dragão ficou de novo encantado com a magia do rapaz.

Foi o FC Porto a chegar à vantagem ante o Famalicão. Foi Mora em mais um momento de fama. O primeiro de dois. Mas, sobretudo, como que um oásis no meio do deserto de oportunidades claras de golo.

É verdade que, até então, o FC Porto dominou a nível de posse de bola, trabalhou as suas ideias para chegar à área de Carevic. Mas faltava capacidade de desequilíbrio. Mais rapidez e rasgo para ferir a equipa de Hugo Oliveira, moralizada no Dragão por vir de três vitórias seguidas e à procura de reforçar argumentos para ainda sonhar com a Europa.

O Famalicão não se encolheu, incomodou o FC Porto em alguns cruzamentos e num remate de Sorriso a seguir ao 1-0, mas foi escasso. Diogo Costa pouco trabalho teve. Quem o teve mesmo foi Carevic: não fosse ele e o Famalicão ia para o intervalo com piores números. A defesa ao remate de Fábio Vieira, aos 27 minutos, é tão eficaz quanto extraordinária. Depois, Pepê tentou aproveitar o adiantamento do montenegrino. Sem sucesso.

Na segunda parte, Zé Pedro deixou um primeiro aviso. Carevic, com uma defesa por instinto com o peito, só adiou o que estava para vir quatro minutos depois.

Rodrigo Mora, pois claro.

Minuto 57, 2-0 no Dragão. Um golo soberbo. Justin de Haas intercetou o passe de João Mário, Rodrigo Mora recolheu, enganou o neerlandês com duas simulações e rematou em arco, com o pé esquerdo, fora do alcance de Carevic.

Segundo momento de classe. De fama. Um génio individual a resolver questões coletivas. A disfarçar problemas no ataque à baliza contrária.

Depois disto, o que mais?

Depois disto, parecia tudo controlado. Mesmo com o FC Porto a parecer estacionar no conforto sempre dúbio do 2-0. Diogo Costa entristeceu a tentativa de Sorriso reduzir, houve a ovação a Mora e o jogo, morno e longe de espetacular, parecia acabar tranquilo para o FC Porto. Até que um cruzamento-remate de Pedro Bondo surpreendeu tudo e todos (sobretudo Diogo Costa), resultou num golaço e trouxe de súbito as ondas negativas de uma época instável. O Famalicão ainda fez pairar a dúvida no Dragão a partir do minuto 82. Houve alguma apreensão, os famalicenses apertaram e houve também a expulsão de Gonçalo Borges após um lance imprudente com Calegari.

Por fim, valeu Rodrigo. E a vitória Mora no Dragão.