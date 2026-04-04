FIGURA: Gustavo Sá

Um grande jogo, com e sem bola, do internacional sub-21 português. Com grande intervenção e participação no jogo, foi o atleta que mais duelos disputou – e mais ganhou nos disputados – ficando por duas vezes perto do golo na primeira parte. Jogo de entrega e qualidade do médio do Famalicão, um dos jogadores que Farioli elogiou a nível individual no adversário, na conferência de imprensa de antevisão. Justificou, mais uma vez, porque é que é uma das figuras deste Famalicão. Com bola, teve capacidade de sair da pressão e qualidade no passe. Sem bola, soube trabalhar bem na pressão e na ocupação de espaços.

MOMENTO: Rodrigo Pinheiro gela o Dragão (90+9m)

O Famalicão já tinha respondido a uma desvantagem com o golo de Sorriso e, depois do golo de Fofana que fez explodir o Dragão e parecia encaminhar o FC Porto para a vitória, Rodrigo Pinheiro fez o 2-2 em cima do apito final, num lance de insistência que premiou, com um ponto, a prestação famalicense na casa do líder.

OUTROS DESTAQUES

Fofana: depois de dar a vitória em Braga na jornada anterior e de já ter marcado no clássico com o Sporting, o médio que chegou em janeiro e parece talhado para golos decisivos, voltou a marcar e quase deu o triunfo aos dragões… mas não chegou.

Alberto Costa: o lateral-direito, uma de três novidades no onze inicial dos dragões, foi importante de forma direta no marcador ao fazer o 1-0, para o primeiro golo do jogo e também o seu primeiro no FC Porto. Já não marcava oficialmente há quase um ano e meio, quando o fez pelo Vitória, na Liga Conferência, ante o St. Gallen, a 12 de dezembro de 2024.

Sorriso: foi quem mais perto esteve de abrir o marcador logo aos três minutos, viu Diogo Costa negar-lhe a vantagem famalicense, mas seria seu o golo que silenciou o Dragão ao minuto 54, com o 1-1 no marcador.

Justin de Haas: um jogo competente e de grande entrega na defensiva famalicense. A forma como acaba o jogo, visivelmente exausto no relvado, diz da energia que deu ao jogo. Ganhou quase todos os duelos disputados pelo solo e pelo ar.

Rodrigo Pinheiro: por fim, o nome que decidiu o resultado, no reencontro com o antigo clube.