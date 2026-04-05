Com o empate a dois golos ante o Famalicão, na noite de sábado, o FC Porto viu acontecer-lhe algo raríssimo em jogos caseiros na Liga portuguesa: foi apenas a segunda vez, neste século, desde a época 1999/2000, ao 440.º jogo como visitado no campeonato desde então, que os dragões deixaram escapar duas vantagens conseguidas no jogo e não ganharam.

Alberto Costa deu vantagem ao FC Porto aos 35 minutos, Sorriso empatou aos 54 e, já depois do 2-1 apontado por Seko Fofana (90+1m), Rodrigo Pinheiro fez o 2-2, em cima do apito final, aos 90+9m.

Ora, para ver igual cenário, em que o FC Porto marcou, sofreu, voltou a marcar e voltou a sofrer, não ganhando o jogo, é preciso recuar cerca de 14 anos e meio.

Na época 2011/12, a 23 de setembro de 2011, à sexta jornada, o FC Porto empatou a dois golos na receção ao Benfica. Kléber (37m) e Nicolás Otamendi (50m) viram, respetivamente, Óscar Cardozo (47m) e Nico Gaitán (82m) responderem às vantagens dos dragões. Vítor Pereira era o treinador dos azuis e brancos, Jorge Jesus o do Benfica.

Houve outros jogos em que os dragões deixaram escapar vantagens, mas neste cenário foi mesmo a segunda vez. Uma raridade, mas que não tem nestes dois exemplos os casos de maior perda de vantagens.

Vantagens de mais de um golo perdidas: os casos de P. Ferreira, Vitória e Sporting

Lembrando outras perdas de vantagens relevantes do FC Porto este século em casa, para a Liga, houve três jogos caseiros em que os azuis e brancos estiveram a vencer por dois golos de diferença e não ganharam.

A 8 de maio de 2011, já campeão (com André Villas-Boas, atual presidente, então como treinador), o FC Porto deixou escapar duas vantagens de dois golos (2-0 e 3-1), empatando a três golos com o Paços de Ferreira, com um hat-trick de Pizzi (48m, 59m, 87m) a responder aos golos de Falcao (7m, 54m) e Hulk (24m).

A 25 de agosto de 2018, o Vitória também teve a proeza de marcar três golos no Dragão, mas venceu mesmo, depois de ter estado a perder por 2-0. Brahimi (37m) e André Pereira (43m) deram vantagem ao FC Porto mas, na segunda parte, André André (63m, penálti), Tozé (76m) e Davidson (88m) viraram o jogo a favor dos minhotos.

Mais recentemente, a 28 de abril de 2024, o Sporting arrancou um empate a dois golos, mas de forma distinta de Famalicão e Benfica. Os leões estiveram, não a perder por 1-0 e 2-1, mas sim por 2-0: aos golos de Evanilson (8m) e Pepê (41m), Gyökeres respondeu com um bis (87m, 88m).

Dois golos sofridos em casa na Liga? Última vez foi há um ano

O FC Porto sofreu, pela primeira vez ao 14.º jogo caseiro esta época na Liga, dois golos. Foi a terceira vez em 28 jornadas que a defesa menos batida do campeonato sofreu mais de um golo, depois da derrota com o Casa Pia em Rio Maior (2-1 à 20.ª jornada) e no empate na Luz ante o Benfica (2-2 à 25.ª jornada).

E, para encontrar a última vez em que o FC Porto sofreu mais de um golo em casa nos jogos da Liga, é preciso recuar quase exatamente um ano. Foi a 6 de abril de 2025, na derrota por 4-1 ante o Benfica, a única vez em 18 jornadas da temporada passada que os dragões sofreram mais de um golo em casa no mesmo jogo.