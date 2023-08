Sérgio Conceição está muito limitado na convocatória para o jogo deste domingo frente ao Farense, relativo à segunda jornada da Liga. Alan Varela ainda não está inscrito, Otávio está de saída, Pepe e Wendel estão castigados, enquanto Romário Baró, Gabiel Verón e Evanilson estão entregues ao departamento médico.

Assim, não será muito complicado acertar no onze titular do FC Porto para o jogo deste domingo, uma vez que Sérgio Conceição tem apenas vinte jogadores disponíveis e terá de levar dois guarda-redes para o banco.

Em relação à vitória sobre o Moreirense, na ronda inaugural, Zaidu deverá render o castigado Wendell no lado esquerdo da defesa, enquanto Toni Martinez deverá juntar-se a Taremi na frente de ataque, com Galeno a recuar para a posição de Otávio.

Do lado do Farense, José Mota, depois da derrota em casa diante do Casa Pia, não deverá fazer muitas alterações no onze, mas Ponde poderá render Elves no ataque.

Confira as equipas prováveis na galeria associada