Borja Sainz não será opção para Francesco Farioli no Clássico desta terça-feira, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, entre Sporting e FC Porto. O treinador dos dragões revelou na antevisão que o jogador ainda não está preparado após regressar nesta segunda-feira do luto pela mãe.

«Estão todos bem. Apenas o Thiago continua no processo de recuperação e o Borja que chegou ontem à noite, teve hoje o primeiro treino com a equipa e não vai viajar connosco. Vamos ter um programa individual para ele nos próximos dias e esperamos que esteja de volta no próximo jogo».

«Borja voltou hoje a trabalhar connosco. Passou por uma situação muito debilitante [com o falecimento da mãe], mas voltou com grande espírito. Temos procurado ajudá-lo muito neste momento e ele está com muita vontade em ajudar a equipa, mas preferimos dar-lhe uns dias para descansar.»

Sobre outras dúvidas

«Martim já está a trabalhar com a equipa e Thiago Silva está a fazer um plano específico para voltar contra o Benfica.»